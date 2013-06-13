288 مليار درهم "ودائع تحت الطلب" نهاية أبريل بالإمارات

ارتفعت الودائع تحت الطلب لدى بنوك الإمارات بنسبة 13.6% وبزيادة 34.5 مليار درهم، لترتفع إلى 288.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة برصيدها بنهاية 2012، بحسب بينات المصرف المركزي.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أظهرت البيانات أن الزيادة في رصيد الودائع تحت الطلب بلغت 9.1 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة نمو 3.3% مقارنة برصيدها بنهاية مارس الذي سبقه.

وتشير البيانات الصادرة عن "المركزي" إلى أن الودائع تحت الطلب استحوذت على 78% من إجمالي الزيادة في رصيد الودائع الخاصة بجميع أشكالها (القصيرة الأجل وتحت الطلب وطويلة الأجل للمقيمين وحسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية والتأمينات التجارية) لدى المصارف بالدولة التي بلغت 44.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وتظهر البيانات أن معدل نمو الودائع تحت الطلب سجل وتيرة للنمو أسرع بأكثر من ضعف معدل نمو الودائع العامة البالغ 6.3% لدى البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013.

ونتيجة للتغيير في تركيبة الودائع لدى البنوك بالدولة، فقد زادت حصة الودائع تحت الطلب لتستحوذ على 23.2% من إجمالي الودائع البالغة 1242 مليار درهم بنهاية أبريل، مقارنة بحصة بلغت 22.5% بنهاية مارس، و21.7% بنهاية ديسمبر 2012.

إلى ذلك، زادت الودائع الحكومية لدى البنوك بالدولة بقيمة 43.9 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 19.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، منها 25.2 مليار درهم دخلت القطاع المصرفي بالدولة خلال شهر أبريل الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 264.6 مليار درهم بنهاية الفترة مقارنة مع 220.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.