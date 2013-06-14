البنك الإسلامي للتنمية يقرض تونس 1.2 مليار دولار

وقعت تونس ومجموعة "البنك الإسلامي للتنمية" اتفاقية لمنح الأولى قروضا بمبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2013 و2015.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي وأحمد محمد علي رئيس البنك وقعا "مذكرة تفاهم بشأن وثيقة استراتيجية للشراكة" الثنائية تقضي بمنح تونس 1.2 مليار دولار في الفترة ما بين 2013 و2015 وبمعدل 400 مليون دولار في السنة.



وقال الوزير التونسي للصحافيين إن القرض سيمول إنجاز مشاريع تنموية داخل تونس وخاصة في المناطق الحدودية مع جارتيها ليبيا (شرقا) والجزائر (غربا) "بما يدعم التكامل الاقتصادي بين بلدان (اتحاد) المغرب العربي" (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).



وأعلن رئيس البنك أن استراتيجية الشراكة مع تونس تقوم على 3 محاور هي المساهمة في تقليص الفوارق التنموية بين الجهات داخل تونس وذلك عبر تطوير البنى التحتية، ودعم التكامل الاقتصادي الاقليمي في منطقة المغرب العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين تونس والدول الاعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية.



يذكر أن "البنك الإسلامي للتنمية" مؤسسة مالية دولية مقرها السعودية.

