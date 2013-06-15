بريطانيا تسعى لتمويل مشاريع البنية التحتية بالصكوك

استضافت لندن الأسبوع الماضي قمة الصكوك السنوية بحضور محافظ البنك المركزي القطري وعمدة الحي المالي للندن ومجموعة من المسؤولين والخبراء في مجال التمويل الإسلامي.

الرسالة الصادرة عن قمةِ الصكوكِ المنعقدة في لندن جاءت واضحة ومفادها "بريطانيا متعهدة بالحفاظِ على مكانِها الرائدِ أوروبيا في مجالِ الصيرفةِ الإسلامية، وتود أن تكون الخيار المفضل للمستثمرين من الدول الإسلامية"، لذا أسست الحكومة لجنة وزارية لتسويق الخِدمات الإسلامية التي تقدمها الشركات البريطانية في مجالات التمويل والتعليم إلى جانب تحسين النظامين الرقابي والضريبي.

من جانبه، قال عمدة الحي المالي في لندن روجر جيفورد "نود أن تكون لندن مركزا عالميا للتمويل الإسلامي، اللجنه الوزارية تعمل على تحسين الأوضاع الضريبية والرقابية، إذا استطعنا تحسين الرقابة كي تتماشي مع الرقابة على التمويل التقليدي، وإذا سهلنا النظام الضريبي للمستثمرين والمصدرين ستكون استراتيجية ناجحة".

وأضاف "بريطانيا تود جذب الاستثمارات الممولة إسلاميا إلى مجال البنى التحتية، مع العلم أن عددا من الصفقات الضخمة في القطاع العقاري هنا في لندن كانت ممولة كليا أو جزئيا بالتمويل الإسلامي، أبرزها برج الشارد وصفقة شراء متجر هاروزد".

من جانبه، رحب محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني بتوجهِ بريطانيا وغيرِها من الدول لتحسين النظامِ الضريبي، محذرا من ضرر التكاليف العالية والضرائب المفروضة على إصداردات الصكوك.

وأضاف "تكلفة إصدار الصكوك قد تكون أعلى بنسبة 60% من إصدار السندات التقليدية بحسب بعض التقارير، و هذا عامل قد يؤدي إلى تباطؤ نمو سوق الصكوك، السندات التقليدية اليوم تتمتع بمزايا ضريبية، فيما تخضع بعض الاستثمارات الإسلامية إلى ضرائب مضاعفة، أرحب بتوجه بعض الدول لمواجه هذا الموضوع".

ووصلت قيمة إصدارات الصكوك إلى مستوىً قياسيٍ العام الماضي بلغ 130 مليار دولار، ويتوقع الخبراء مواصلةَ القطاعِ نموا قويا، خاصة بعد إضافة أسواق الإمارتِ وقطر الى قائمة الاسواق الناشأةِ في مؤشر MSCI.

ويرى نائب رئيس في وحدة الائتمان للأسواق الناشئة أبوسطولس بانتس، أن انضمام سوقي قطر والإمارات إلى قائمة الأسواق الناشأة خطوة إيجابية جدا، خاصة لأسواق الأسهم، ولكن الأثر الإيجبي سينعكس على أسواق الدين والصكوك أيضا، لأن المستثمرين الدوليين سيتعرفون على الكيانات في هذة الدول، ومع الوقت سيركزون على أسواق الدين".

وتعمل برطانيا جاهدة على تعزيز دورِها في مجالِ التمويل الإسلامي، ولعل أفضل دليل على اهتمامِها هو استضافة لندن المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر المقبل، وهذه أول مرة يقام فيها المنتدي في دولة غير إسلامية.