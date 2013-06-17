"الإمارات الإسلامي" يخطط لإبرام صفقات استحواذ إقليمية

يخطط مصرف الإمارات الإسلامي للتوسع الخارجي عبر صفقات استحواذ في أسواق إقليمية، بهدف تحقيق نمو على الصعيد المتوسط والبعيد، بحسب جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي للمصرف.

وتتضمن ملامح استراتيجية التوسع الخارجي للمصرف الوصول بنسبة إيرادات المصرف من أنشطته الخارجية إلى 50%، وإعطاء الأولوية لعمليات الاستحواذ، فضلاً عن زيادة مساهمة المصرف في عمليات تمويل التجارة والمشاركة في إصدارات الصكوك، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأكد ابن غليطة أن المصرف يركز على المدى القصير على زيادة حصته في السوق المحلي، بالتزامن مع استكشاف الفرص المتاحة للتوسع خارجياً، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية.

وقال "ندرس حالياً عددا من الأسواق التي تمتد كذلك لتشمل تركيا وبعض الأسواق الآسيوية مثل إندونيسيا وبنجلادش على المدى البعيد".ويتزايد اهتمام المصرف بتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد ابن غليطة أن المصرف يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات تصل إلى 1,5 مليار درهم لهذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص من انتعاش وتطور منذ عام 2012 انعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي خلال العام الحالي، وأن يسهم في تعزيز مستويات النمو التي تشهدها دولة الإمارات.

وفيما قدر ابن غليطة حصة المصارف الإسلامية بما يتراوح بين 17 إلى 22% من القطاع المصرفي الإماراتي على مختلف المستويات، أشار إلى أن هذه النسبة في تصاعد مستمر خلال العقد الماضي، تماشياً مع النمو المحقق في القطاع المصرفي عالمياً، حيث تستمر الصيرفة الإسلامية في النمو بمعدل 15% سنوياً.

ورجح أن تقود المنافسة القوية بين البنوك العاملة في الإمارات إلى عمليات اندماج مستقبلية تؤسس لكيانات مالية عالمية، دون أن يستبعد حدوث اندماجات إقليمية في قطاعات مختلفة تشكل كيانات ضخمة قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية.

وتوقع أن تحافظ أغلب البنوك العاملة في الدولة على مستويات نمو جيدة في النصف الأول من العام، وأن تكون هذه الأرقام مشابهة لتلك التي تحققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنها في بعض الأحيان قد تتجاوز تلك المستويات نتيجة استمرار المصارف في تطوير منتجاتها وخدماتها المتعددة.