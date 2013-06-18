20 مليار دولار حجم سوق التأمين التكافلي بحلول 2017

كشف تقرير صادر عن مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية في الشرق الأوسط أنّ حجم سوق التأمين التكافلي قد يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017.

وقد تمّ تسليط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي في التقرير، والتي تساهم بأكثر من %62 من اجمالي حجم التأمين التكافلي على الصعيد العالمي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي حافظت على أعلى نسبة، إذ حققت ارتفاعاً إضافياً مقداره 17%، لتصل إلى 5.7 مليار دولار في خلال عام 2010، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

ووفق التقرير، فقد تمّ تحديد عشرة تحديات أساسية قد تؤثّر بشكل ملحوظ على مستقبل قطاع التأمين التكافلي تتضمن امتثال المؤسسات المالية لمعايير تنظيمية وهيكلة صحيحة للشركات وفق ما تقتضي نظم الحوكمة.

ويظهر تقرير ديلويت أن العامل الرئيسي في تعظيم قدرات القطاع يكمن في التعامل مع التحديات التي ستؤمّن موضعاً أفضل للقطاع ضمن الأسواق الكبرى وتحقّق النمو والتطور الفعلي للاعمال.

كما يبرز التقرير الدور الأهم لمجالس ادارة الشركات في التعامل مع هذه التحديات، وبالتالي فانّ قيادة شركات التأمين التكافلي يجب أن تعزّز الحوكمة لادارة المخاطر وطرق الرقابة اللازمة. ومن هنا يمكن للمديرين التنفيذين من مؤمني خدمات التأمين التكافلي تقييم التحديات التي يتطرق اليها التقرير والتي يمكن أن تؤثّر في قدرتهم على قيادة شركاتهم لتوليد النمو والربحية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور حاتم الطاهر، مدير مركز ديلويت في الشرق الأوسط الى أنّ التركيز المتزايد على الحوكمة والمسؤولية الائتمانية، وادارة المخاطر، كما المساءلة هي نتائج مباشرة للأزمة المالية العالمية، مما سيؤدي على الأرجح الى طرح العديد من التحديات التنظيمية والعملية أمام سوق التكافل خلال السنوات الخمس القادمة.