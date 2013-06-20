"رمال" الكويتية تفاوض بنوكاً لتمويل مشروع تجاري في دبي

قال رئيس مجلس إدارة شركة "رمال الكويت" العقارية، ضرار النصار، إن الشركة تتفاوض الآن مع بنوك محلية بشأن ترتيب التمويل لمشروع تجاري ضخم بنظام الـ"بي أو تي" لمدة 25 عاماً في دبي بكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم، موضحاً أن الشركة ستقوم بتمويل جزء من المشروع ذاتياً.

وقال النصار، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة، إن المشروع يضم ثلاث مراحل، وإنه يتكوّن من مول كبير على غرار الأفنيوز، إضافة إلى فندق أربع نجوم، لافتاً إلى أن الشركة حصلت على كل الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع، وأنه يجري الآن الانتهاء من تصميم المرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها خلال العام الحالي، وتستغرق ورشة بنائها بحدود عامين ونصف العام، وفقاً لـ"القبس" الكويتة.

وبين النصار أن العائد المتوقع للمشروع يتراوح بين 13 و15% سنوياً، مشيراً إلى أن الشركة تستعد أيضاً للدخول في مشاريع أخرى عقارية تجارية في السوق المحلي.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 25.3 مليون دينار إلى 27.83 مليون دينار، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 10% من رأس المال المدفوع، أي 10 أسهم لكل 100 سهم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.