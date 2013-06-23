احتياطيات النقد السعودية تقفز 16% إلى 2.6 تريليون ريال

قفزت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال شهر مايو الماضي بنسبة 16 في المائة إلى 2.57 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، حسب تحليل نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية قد بلغت 2.22 تريليون ريال في مايو 2012، وارتفعت بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، حينما سجلت 2.54 تريليون ريال، ليسجل بذلك نموا للشهر الثالث على التوالي على أساس شهري.

يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.

وجاء النمو في الأصول الاحتياطية خلال مايو الماضي بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 1.86 تريليون ريال، مقابل 1.49 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وأسهمت الاستثمارات في أوراق مالية بنسبة 106 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات.

وتراجعت البنود الأخرى المكونة للأصول الاحتياطية، حيث تراجعت حقوق السحب الخاصة، بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 35.2 مليار ريال مقابل 37.1 مليارريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بنسبة 4 في المائة ليسجل 19.3 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال، كما تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 3 في المائة، إلى 652 مليار ريال، مقارنة بـ 671.9 مليار ريال في مايو 2012.

من ناحية أخرى، ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 16 في المائة، إلى 2.6 تريليون ريال، مقابل 2.24 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة بقيمة 362 مليار ريال.