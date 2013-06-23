"يو.بي.إس" يعتزم إغلاق وحدته المصرفية في الهند

يعتزم بنك "يو.بي.إس" السويسري التخلي عن رخصته وإغلاق وحدته المصرفية في الهند، والتي تقدم خدمات الدخل الثابت والعمليات المتعلقة بتجارة العملات والخدمات الائتمانية، وذلك حسب ما أدلى به مصدر مطلع.

وذكر المصدر أن يو.بي.إس سيواصل تقديم خدماته لعملائه من الشركات، والتي تشمل خدمات الدمج والاستحواذ وخدمات الأسهم وأسواق الدين.

وقال "هذا لا يعني أننا سنغلق عملياتنا في الهند، بل سنغلق فقط وحدة أعمال صغيرة جدا للتركيز على نقاط القوة الرئيسية.. هذا جزء من استراتيجيتنا العالمية".

وامتنع متحدث باسم يو.بي.إس عن التعليق.

ولدى يو.بي.إس رخصة لمزاولة كافة الأعمال المصرفية في الهند، ولديه فرع وحيد في مومباي، ويركز على عمليات إدارة الثروات وتداول العملات وخدمات الائتمان والدخل الثابت.

وذكرت صحف هندية يوم السبت أن البنك سيسلم رخصة العمل المصرفي.

وفي وقت سابق من العام باع مورجان ستانلي وحدة إدارة الثروات الخاصة لبنك ستاندرد تشارترد. وتعاني عمليات إدارة الثروات في آسيا من ارتفاع التكاليف التنظيمية وضعف رسوم الخدمات الاستشارية.