"الخليج الأول" يستحوذ على "دبي فيرست" بـ601 مليون درهم

استحوذ بنك الخليج الأول على شركة "دبي فيرست" المملوكة لمجموعة دبي المالية بقيمة 601 مليون درهم.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في تصريح له "إن خبرة "دبي فيرست" ومعرفتها الجيدة بسوق بطاقات الائتمان والعلاقات المتميزة والشراكة مع العملاء في تعزيز قدرات بنك الخليج الأول في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، كما سنعمل معاً مع "دبي فيرست" على خدمة العملاء بشكل أفضل مما يحقق مزيداً من القيمة لتعاملاتهم".

وأضاف "سنواصل تعزيز العلامة التجارية لـ "دبي فيرست" وتنمية محفظتها من البطاقات الائتمانية، حيث سنسعى من خلال عملية الاستحواذ إلى تحقيق مزيد من النمو في أعمال الشركة وتقديم المشورة الدقيقة والصائبة للعملاء، إلى جانب توفير العديد من المنتجات والفرص لتحقيق العوائد المجزية التي يتطلع إليها العملاء ".

وأشار الصايغ إلى أن إبرام الصفقة تم بدعم ومشورة "كي بي أم جي" المستشار المالي و"نورتون روز" المستشار القانوني لهذه الصفقة.

وقال فاضل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي، إنه منذ إطلاق عملياتها في عام 2007 حققت "دبي فيرست" أداء جيدا بشكل متواصل حتى عندما واجهت السوق اضطرابات مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية واستطاعت أن تعزز من متانة خطوط أعمالها واستدامتها.

وأعرب عن ثقته في أن بنك الخليج الأول سيمنح "دبي فيرست" الدعم المناسب الذي يمكنها من مواصلة النمو والبناء على حصتها من السوق الإماراتية، موضحاً أن الاستحواذ ينبع من قرار استراتيجي لمجموعة دبي وهي جزء من خطتنا المعلنة لبيع بعض الأصول التي نملكها بغرض دعم عملية إعادة هيكلة المجموعة والتي نقوم بها حاليا.

وقدم الاستشارات لمجموعة دبي المالية حول عملية البيع كل من بنك "إي إف جي هيرمس" كمستشار مالي وحيد ومؤسسة "فريشفيلدز بروكهاوس درينجر" مستشار قانوني.

ويعتبر بنك الخليج الأول الحاصل على لقب "أفضل بنك في الدولة من كل من "يوروموني" و"بانكر ميدل إيست"، بجانب "أفضل بنك محلي" من "أي أم أي أيه" أحد أكبر البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية والمالية المتكاملة في الإمارات، وذلك من خلال محفظته التي تزيد عن 40 مليار درهم في مجال القطاع المصرفي للأفراد فقط. كما يؤكد بنك الخليج الأول لعملاء "دبي فيرست" استمرار تمتعهم بكافة الامتيازات الحالية مع تأكيد حصولهم على امتيازات إضافية ومنتجات وخدمات جديدة ودعم أكبر من خلال شبكة عمليات بنك الخليج الأول.