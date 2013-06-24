107 % نمواً في ودائع "المركزي الإماراتي" خلال ‬4 أشهر

سجلت القاعدة النقدية في البنوك الإماراتية نمواً بلغت نسبته ‬3.4% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي، إذ وصلت في نهايته إلى ‬231.4 مليار درهم، مقابل ‬223.7 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2012، وذلك بحسب إحصاءات صدرت عن المصرف المركزي، أمس.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، ارتفعت ودائع المصرف المركزي إلى ‬91 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل ‬44 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2012، بزيادة قدرها ‬47 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته ‬107% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع إجمالي النقد المتداول بالأسواق إلى ‬48 مليار درهم حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل ‬45.6 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها ‬2.4 مليار درهم، ونمو نسبته ‬5.3%.

وأفاد "المركزي الإماراتي" بأن شهادات الإيداع لديه بلغت نهاية أبريل الماضي ‬98.8 مليار درهم، مقابل ‬95.4 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2012، بنمو وصلت نسبته إلى ‬3.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من ‬2013.

وبلغت متطلبات احتياطي البنوك لدى المركزي ‬76 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل ‬70 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها ستة مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته ‬8.6% خلال أربعة أشهر.

وتراجعت أرصدة النقد السائلة لدى المركزي حتى وصلت إلى ‬17.9 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل ‬25.4 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض ‬7.5 مليار درهم، يشكل نسبة ‬30%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت ميزانية "المركزي" أن إجمالي موجودات المصرف بلغت نهاية أبريل الماضي ‬273.4 مليار درهم، مقابل ‬262 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها ‬11.4 مليار درهم، تمثل نسبة نمو ‬4.4%.

وبلغت الأوراق المالية المحتفظ بها لدى "المركزي" لآجال الاستثمار نهاية أبريل الماضي ‬159 مليار درهم مقابل ‬185 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بتراجع قدره ‬26 مليار درهم ونسبته ‬14%.