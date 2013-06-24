107 % نمواً في ودائع "المركزي الإماراتي" خلال ‬4 أشهر

سجلت القاعدة النقدية في البنوك الإماراتية نمواً بلغت نسبته 3.4% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي، إذ وصلت في نهايته إلى 231.4 مليار درهم، مقابل 223.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2012، وذلك بحسب إحصاءات صدرت عن المصرف المركزي، أمس.
ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، ارتفعت ودائع المصرف المركزي إلى 91 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل 44 مليار درهم نهاية ديسمبر 2012، بزيادة قدرها 47 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 107% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وارتفع إجمالي النقد المتداول بالأسواق إلى 48 مليار درهم حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.6 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم، ونمو نسبته 5.3%.
وأفاد "المركزي الإماراتي" بأن شهادات الإيداع لديه بلغت نهاية أبريل الماضي 98.8 مليار درهم، مقابل 95.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2012، بنمو وصلت نسبته إلى 3.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013.
وبلغت متطلبات احتياطي البنوك لدى المركزي 76 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل 70 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها ستة مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته 8.6% خلال أربعة أشهر.
وتراجعت أرصدة النقد السائلة لدى المركزي حتى وصلت إلى 17.9 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقابل 25.4 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض 7.5 مليار درهم، يشكل نسبة 30%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت ميزانية "المركزي" أن إجمالي موجودات المصرف بلغت نهاية أبريل الماضي 273.4 مليار درهم، مقابل 262 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 11.4 مليار درهم، تمثل نسبة نمو 4.4%.
وبلغت الأوراق المالية المحتفظ بها لدى "المركزي" لآجال الاستثمار نهاية أبريل الماضي 159 مليار درهم مقابل 185 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بتراجع قدره 26 مليار درهم ونسبته 14%.