باركليز: الإماراتيون الأكثر كفاءة في إدارة ثرواتهم

كشف استطلاع رأي صادرعن باركليز أن أغلبية أصحاب الثروات في دولة الإمارات يعتقدون أن تراكم ثرواتهم كانت عملية سريعة، وأغلبهم على قدرة كافية لتحمل المخاطر الناجمة عن الاستثمار، مقارنة بغيرهم من رجال الأعمال الذين اكتسبوا ثرواتهم عبر الميراث أو الأرباح أو المكافآت.

وتعتبر نسبة أصحاب الثروات الإمارتيين الأعلى في العالم ممن يلعبون دوراً حيوياً ومتزايداً في إدارة أموالهم وتحقيق فرصة نمو كبيرة في التمويل المستقر والمنتجات المالية مقارنة بـ 54% من أصحاب الثروات الذين شاركوا بالاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط . ففي الإمارات هناك 76% من أصحاب الثروات الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الادخار والاستثمار هما أفضل الطرق لاستخدام الثروة، مقارنة بـ 9% من الذين يتجهون إلى استخدام ثروتهم في الأصول الملموسة، وفقا لصحيفة "الخليج".

وكان قد أجرى باركليز استطلاعاً للرأي على مستوى العالم ضم آراء أكثر من 000 .2 من أصحاب الثروات بينهم عدد من كبار رواد الأعمال والمستثمرين. ويشكل التقرير، الذي يحمل عنوان "الأصل والميراث: تغير نظام تشكيل الثروة"، دراسة معمقة حول الآليات الراهنة لتشكيل وإنفاق وتبادل الثروات في العالم؛ كما يتناول المشهد العالمي للثروة، والدور الذي تلعبه الثقافات المختلفة في التحضير للمستقبل آخذين بعين الاعتبار تراث الثقافات تجاه التخطيط للثروة والميراث والعمل الخيري.

وقال روري غيلبرت، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز": "يعتبر أصحاب الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تفاؤلاً حول سرعة تكوين الثروة مقارنة بباقي دول العالم وهذا قد يكون السبب وراء في أن الذين شملهم الاستطلاع من دولة الإمارات العربية المتحدة يلعبون دورا أنشط في إدارة مواردهم المالية. ويعتقدون بأنه حين إنشاء الثروة يجب أن تستثمر وتنمو للأجيال القادمة بدلا من الإشباع الملموس على المدى القصير".