خبراء: أرباح بنوك الإمارات مرشحة للارتفاع بـ15%

توقّع خبراء مصرفيون أن ترتفع أرباح البنوك الإماراتية بـ15% في نهاية 2013، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي، وتحسّن ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

كما توقّعوا انخفاض القروض المتعثرة في بعض البنوك خلال النصف الثاني من 2013، مشيرين إلى أن المخصصات لا تزال العامل الرئيسي في كبح نمو الائتمان في القطاع المصرفي، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن نتائج البنوك في الإمارات جيدة جداً، مشيداً بقدرة العديد من البنوك في الدولة على التخلص من مديونياتها المتعثر وضخ سيولة جديدة في الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في أرباحها بحوالي 15% هذا العام بالتوازي مع النمو الاقتصادي الجيد الحاصل في الامارات، والذي سيؤدي إلى زيادة نشاط البنوك ويدعم أرباحها، مرجحاً نمو اقتصاد الدولة هذا العام بنسبة 6%.

وأضاف يوسف: لاحظنا أن البنوك الإماراتية تمكنت من الاحتفاظ بمستويات ملاءة مالية قوية نتيجة قيامها برفع رسملتها على مدى العامين الماضيين إلى متوسط 8 .14% من الشق الأول من رأس المال في نهاية 2011 مقابل 3 .14% في نهاية 2010.

من جانبه قال فرهاد إيراني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق، إن أساسيات الاقتصاد في الامارات متينة، مثل التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 %، وتعافي القطاع العقاري في كل من دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن أرباح خدمات الأفراد كانت مسؤولة عن 40 % من إجمالي أرباح بنك المشرق خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف: تشير التوجهات الحاصلة خلال السنوات الأربع الماضية إلى أنه حين كان نمو اقتصاد الإمارات بحوالي 4 % كان القطاع المصرفي ينمو أكثر بمعدل مرة ونصف، أي 6 %. وتشير دراسة حديثة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة سجّل نمو بمعّدل 6.5 % خلال العاميين الماضيين.

وأشار إلى أن نمو البنوك في أبوظبي العام الماضي كان أفضل من دبي، في حين أنه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي كان نمو بنوك دبي هو الأسرع من حيث نمو الأصول. أي أن فجوة الأداء بين بنوك أبوظبي ودبي تقلصت إلى حد كبير.