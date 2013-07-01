1.4 مليار دولار تمويلات بنك نور الإسلامي في تركيا

كشف بنك نور الإسلامي عن إنجازه لتمويل إسلامي في تركيا بقيمة تزيد على 1.4 مليار دولار خلال ستة أشهر، مما عزز مكانة البنك في مجال عمليات التمويل الإسلامي في تركيا.

وكان البنك، في أحدث نشاط له بالسوق التركية، قد أنجز بنجاح ترتيب صفقة تمويل مرابحة إسلامي مزدوج العملة بقيمة تعادل 500 مليون دولار لبنك فاينانس كاتيليم بانكاسي التركي، وذلك بصفته الشريك المفوض لترتيب التمويل ومدير الاكتتاب، وفقا لصحيفة "البيان".

وفي حين بلغت قيمة صفقة التمويل عند إطلاقها 250 مليون دولار، إلا أن حجم الاكتتاب وصل إلى ضعف هذه القيمة. وشهدت الصفقة مشاركة 28 مصرفاً من مختلف أنحاء العالم، وتم ترتيبها كصفقة تمويل إسلامي مزدوج العملة ومزدوج الشريحة مع فترات سداد تمتد إلى عام واحد وعامين.

وشارك البنك على مدى الأشهر الستة الماضية أيضاً في ترتيب تمويل مرابحة مزودج العملة بقيمة 382 مليون دولار لبنك آسيا كاتيليم بانكاسي بصفته الشريك المفوض لترتيب التمويل والمدير المشارك للاكتتاب، وصفقة صكوك بقيمة 500 مليون دولار لبنك فاينانس كاتيليم بانكاسي التركي. وبشكل إجمالي، شارك 85 بنكاً ومؤسسة مالية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في صفقات التمويل المجمع التي قادها بنك "نور" هذا العام.