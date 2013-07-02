اتفاق جديد يناسب البنوك العربية لتطبيق الامتثال الضريبي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، في تصريحات لـ"العربية نت" إن دول الخليج العربي تدفقت إليها استثمارات من دول الربيع العربي تصل إلى 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن دبي كانت المستفيد الأكبر.

وأضاف يوسف الذي يشغل منصب رئيس اتحاد المصارف العربية أنه سيتم التوصل لاتفاق قريباً لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي بشكل يناسب دول الخليج والمنطقة العربية بشكل يحول دون تعامل البنوك المحلية مباشرة مع الحكومة الأميركية.

وقال يوسف "سيتم التوصل قريباً لاتفاق يخوّل للبنوك المركزية في الدول العربية التعامل مع الحكومة الأميركية لتطبيق الامتثال الضريبي بدلاً من البنوك المحلية".

ولفت يوسف إلى أن "السعودية والبحرين وافقتا على توقيع اتفاقية "فاتكا" والمتعلقة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميريكية، والإمارات لديها رغبة في التوقيع على الاتفاقية".



وأكد يوسف أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وقعت على اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركية.

ولفت يوسف إلى أن هذه الآلية سيتم تطبيقها مع دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا.

وأشار يوسف إلى أن نجاح إمارة دبي في تكوين مركز مالي إسلامي يتطلب توفير بيئة تشريعية خاصة للبنوك الإسلامية والشركات وإنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بها.

وحول استثمارات مجموعة البركة في القطاع العقاري بتركيا قال يوسف إن المجموعة استثمرت ما بين 3 و4 مليارات دولار في المشاريع العقارية، حيث تم بناء 7400 وحدة سكنية.