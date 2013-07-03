بنك الدوحة: اهتمام "خليجي" بالاستثمار في صندوق الهير

بدى إقبال كبير على صندوق الهير الاستثماري الذي أطلقه بنك الدوحة في قطر، وخصوصا من قبل المستثمرين الخليجيين الباحثين عن فرص نموٍّ جديدة، وفقا لصحيفة الراية القطرية.

وفي هذا السياق قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن الاهتمام بصندوق الهير قد تنامى بشكل ملحوظ نظراً إلى أن العديد من أساسيات السوق تجعل من الاستثمار في الأسهم بالمنطقة أكثر جاذبية من أي وقت مضى "يعدُّ رفع تصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة، دليلاً قوياً على نمو الثقة ليس في هذين البلدين فحسب، بل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها وجهة استثمارية مفضلة.

ومن خلال تبنّي استراتيجيات منهجية في المنطقة عبر صندوق الهير لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسعى بنك الدوحة إلى توفير قيمة أعلى للمستثمرين مستنداً في ذلك إلى القدرات المتميزة التي يتمتع بها كل من البنك وشركة آي.ان.جي لإدارة الأصول بالشرق الأوسط في مجال البحوث وإدارة الاستثمارات.

وفي غضون ذلك، كان الدكتور سيتارامان قد شجّع المستثمرين على المبادرة إلى الاشتراك في الاكتتاب الأولي بقوله "يستثمر صندوق الهير في أسهم الشركات ذات السمعة المرموقة والأداء المتميز في المنطقة والتي تعكس النمو الإيجابي للسوق بالإجمال".

وأضاف "فنحن ندعو جميع المستثمرين القطريين أفراداً ومؤسسات إلى الاستفادة من فترة الاكتتاب الأولى والمشاركة في الصندوق في مراحله التأسيسية".

ويعتبر هذا من العروض الفريدة بقطر، إذ أن معظم الصناديق في قطر تستثمر في أسهم الشركات المتواجدة في قطر، بينما يتميز صندوق الهير بكونه يستثمر في أسواق دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعياً منه لتحقيق عوائد فوق المتوسطة وبمخاطر أدنى من المتوسطة، وذلك بالاستثمار في سلة تضم شركات متنوعة ومختارة بعناية ضمن عدد من قطاعات الأسواق الرئيسة.

وأشار سيتارامان إلى أنه في العام الجاري سادت المنطقة الخليجية أجواء إيجابية بفضل تطبيق عدد من السياسات المهمة التي ساهمت في تحديد مسار النمو لأسواق دول الخليج، مضيفا "من جملة هذه الخطوات القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية السعودية بالسماح بإدراج الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والمدرجة بالفعل في أسواق مالية رسمية أخرى".

