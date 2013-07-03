"HSBC" يدفع 1.92 مليار دولار لتسوية اتهامات بغسيل أموال

أقر قاض أمريكي تسوية قياسية يسدد بموجبها بنك "إتش.إس.بي.سي" مبلغا يصل إلى 1.92 مليار دولار لتسوية الاتهامات الموجهة له بمخالفة لوائح تهدف لمنع غسيل الأموال ووقف معاملات مع دول تخضع لعقوبات أمريكية.

وأصدر قاض اتحادي الحكم بعد ستة أشهر من المداولات، وكان قد اعلن عن التسوية في 11 ديسمبر 2012.

وتتعلق التسوية باتهامات للبنك بأنه تحول إلى المؤسسة المالية المفضلة لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك وكولومبيا والقائمين على غسيل الأموال وغيرها من المخالفات القانونية.

واعترف البنك بتقصيره في تطبيق اللوائح بما في ذلك عدم صياغة برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتنفيذ معاملات نيابة عن عملاء في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها دول تخضع لعقوبات أمريكية.

والغرامة التي يسددها اتش.اس.بي.سي هي الأكبر التي تفرض على بنك في الولايات المتحدة وتفوق مبلغ الغرامة الذي سدده بنك يو.بي.اس السويسري في عام 2009 وبلغت 780 مليون دولار.

وقال المتحدث روب شيرمان إن البنك تبنى خطوات مكثفة منذ 2011 للمساهمة في إحباط الجرائم المالية، مضيفاً "أحرزنا تقدما طيبا لكن نحتاج لبذل المزيد".