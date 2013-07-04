محافظ المركزي: بنوك مصر تعمل بشكل طبيعي

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك المصرية ستعمل اليوم الخميس بشكل طبيعي، وذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد.

وأضاف رامز "سنعمل اليوم بشكل طبيعي، لا صحة لما أثير عن تعطل عمل البنوك في مصر."

وكانت البنوك تلقت أمس تعليمات من البنك المركزي بالإغلاق مبكرا في الساعة الواحدة ظهرا، وذلك قبل انتهاء مهلة أعلنتها القوات المسلحة للخروج من أزمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى الشوارع.

وعن موعد إغلاق البنوك اليوم قال رامز "نحدد ذلك يوما بيوم، ويتم إبلاغ البنوك بالمواعيد صباحا."

