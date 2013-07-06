المصارف المصرية تخفض أسعار الفائدة لأذون الخزانة 1%

تعتزم البنوك التجارية المصرية تخفيض أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة ليوم الخميس الماضي بنسبة 1%، في مبادرة لدعم الاقتصاد المصري.

وكشفت نتائج عطاءات أذون وسندات الخزانة يوم أمس الأول عن تخفيض سعر الفائدة لأذون الخزانة، التي طرحها البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 182 يوماً، عن انخفاض متوسط الفائدة من 14.825% بعطاءات الأسبوع السابق إلى 14.156% في نهاية الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 0.6% تقريباً. كما تمت تغطية العطاءات بنسبة 1.6 مرة، وفقا لصحيفة "البيان".

وبالنسبة لأذون الخزانة آجال 357 يوماً، أشارت وزارة المالية إلى أن العطاء تبلغ قيمته 4 مليارات جنيه، وتم تغطيته مرتين وربع تقريباً، وتراجع متوسط الفائدة من 15.406% الأسبوع السابق إلى 14.609% بعطاء أمس الأول بتراجع نسبته 1% تقريباً.