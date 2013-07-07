نمو أرباح "نور الإسلامي" 300% خلال النصف الأول

كشف حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي عن تسجيل البنك لأرباح صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت 72 مليون درهم، بنمو قدره 300% مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي.

وأوضح القمزي أن أصول البنك سجلت زيادة بنحو ملياري درهم، لتصل إلى 20 مليار درهم في النصف الأول من هذا العام، فيما نمت قاعدة العملاء بنحو 20%، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال القمزي إن أداء بنك نور الإسلامي خلال النصف الأول من العام "جاء أقوى من المتوقع"، بما يعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده اقتصاد دبي منذ بداية العام في جميع القطاعات الاقتصادية.

واعتبر أن تنامي الأرباح النصفية يؤسس لمرحلة جديدة للبنك، بعد النجاح الذي حققه في عمليات خفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وزيادة المنتجات، لاسيما ما يتعلق بقطاع العمليات المصرفية للأفراد التي يتزايد نصيبها تدريجياً في محفظة البنك.

ويخطط البنك للوصول إلى التوازن بين قطاع العمليات المصرفية للأفراد وقطاع العمليات المصرفية للشركات بنسبة 50% لكل منها خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنسبة 25 إلى 75% حالياً.

وتوقع القمزي أن يحقق البنك نتائج جيدة بالنصف الثاني من هذا العام، لاسيما خلال الربع الأخير، مع عودة متوقعة لحيوية نشاط الأعمال والشركات بعد فترة رمضان والصيف، مرجحاً أن يكون عام 2013 عاماً لافتاً في أداء بنك نور الإسلامي من ناحية النمو في الأرباح والعمليات التشغيلية، بعد النجاح الذي حققته علامته المصرفية في الأسواق المحلية والأسواق الإسلامية الواعدة، من خلال نشاطه في عمليات التمويل المشترك التي زادت على 4,2 مليار دولار خلال أربع سنوات.

وكانت أرباح البنك نمت إلى 75,5 مليون درهم عام 2012 مقارنة بـ26,4 مليون درهم عام 2011. وخلال العام الماضي، ارتفعت نسبة الأصول السائلة لبنك نور الإسلامي إلى 27%، بنمو قدره 13% على أساس سنوي. كما سجل البنك انخفاضاً في نسبة التمويل إلى الودائع بمقدار 17% لتستقر عند 75%، ونمت ودائع العملاء بنسبة 18%.