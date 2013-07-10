المركزي التركي يبيع 200 مليون دولار للحفاظ على الليرة

قام البنك المركزي التركي ببيع 200 مليون دولار اليوم الأربعاء، في مسعى جديد للحفاظ على قيمة الليرة التركية، بحسب ما أفادت مصادر في السوق المالي.

وقالت المصادر إن البنك يقوم ببيع الدولارات منذ الاثنين عندما أعلن عن إجراءات عاجلة "وقوية" للدفاع عن العملة واحتواء عمليات الإقراض المصرفية الحثيثة.

وفي تعاملات بعد ظهر الأربعاء، بلغ سعر الليرة التركية 1.9456 للدولار، مقارنة مع 1.9498 الثلاثاء بعد أن سجلت الاثنين أدنى مستوى لها عند 1.9740 مباشرة قبل إعلان البنك المركزي عن الإجراءات الجديدة.

والأربعاء باع البنك المركزي 200 مليون دولار في مزادين علنيين، وفتح مزادا ثالثا لبيع 150 مليون دولار.

وبدأ البنك تدخله في سوق العملات ببيع 2.25 مليار دولار الاثنين.

وقال البنك إنه سيطبق الإجراءات الجديدة طالما بقيت الليرة تحت الضغط.

إلا أن محللي السوق أعربوا عن تشككهم في أن تكون هذه السياسة التي تتضمن استنفاد الاحتياطي الأجنبي، كافية لدعم الليرة لفترة طويلة وتحول دون زيادة معدلات الفائدة الرسمية على المدى القصير.

وقالوا إن السبب الرئيس في الضغوط التي تتعرض لها الليرة هي احتمال أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في خفض الأموال التي يضخها لتحفيز الاقتصاد الأميركي.

وتسبب ذلك في سحب بعض أموال الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة ما أدى الى تضرر الليرة التركية.

