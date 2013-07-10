6.7 مليار دولار إصدارات "المركزي الكويتي" لسحب السيولة

ذكر تقرير لشركة بي دبليو سي أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي استمر في التراجع خلال الربع الثاني من عام 2013، والذي شهد ثلاثة اكتتابات جديدة بقيمة إجمالية لا تتعدى 48 مليون دولار، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، والذي شهد اكتتابين بقيمة 337 مليون دولار، متمثلة بانخفاض قدره 86% من القيمة الإجمالية لهذه الاكتتابات، بالإضافة إلى ذلك، تراجع متوسط قيمة الاكتتابات خلال الربع الحالي بنسبة %94 مقارنة بالربع نفسه من العام المنصرم، الذي شهد أربعة اكتتابات بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار.

ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، إذ يرجع الفضل في ارتفاع القيمة الإجمالية للاكتتابات في الربع الثاني من عام 2012 إلى الأداء القوي الذي حققه السوق السعودي الذي استحوذ على ثلاثة اكتتابات من إجمالي الاكتتابات الأربعة. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في قيمة الاكتتابات خلال الربع الحالي، فقد شهد الربع استقراراً نسبياً في عدد الاكتتابات بواقع ثلاثة اكتتابات.

وقد شهد سوق مسقط للأوراق المالية أول اكتتاب خلال السنة بقيمة 6 ملايين دولار لشركة الشرقية لتحلية المياه التي شهدت أسهمها إقبالاً كبيراً في السوق، على الرغم من انخفاض قيمة الطرح.

وشملت الاكتتابات العامة الأولية الأخرى خلال الربع الثاني من العام الحالي قيام شركتين من شركات التأمين العاملة في المملكة بطرح أسهمها، وهما شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، وشركة المجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني المدرجتان في سوق تداول السعودي بقيمة 28 مليون دولار، و14 مليون دولار، على التوالي.

وعلى غرار الربع السابق، فقد شهد سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي إصدارات مهمة من بنك الكويت المركزي الذي بلغت عائداته الإجمالية ما قيمته6.7 مليار دولار من أسهم الخزينة والسندات الحكومية طويلة الأجل. كما واصل القطاع المصرفي تربعه على عرش سوق السندات المؤسسية بإصدارات كبيرة من البنوك العاملة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وتشمل هذه الإصدارات الشريحة الأولى من رأس المال لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة مليار دولار إلى جانب إصدار آخر بالقيمة نفسها من بنك قطر الوطني في إطار خطة السندات الأوروبية قصيرة الأجل للبنك، بالإضافة إلى إصدارين من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي التجاري بقيمة 465 مليون دولار و500 مليون دولار، على التوالي.