6.7 مليار دولار إصدارات "المركزي" الكويتي بالنصف الأول

شهد سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي إصدارات مهمة من بنك الكويت المركزي الذي بلغت عائداته الإجمالية ما قيمته 6.7 مليار دولار من أسهم الخزينة والسندات الحكومية خلال النصف الأول من 2013.

كما واصل القطاع المصرفي تربعه على عرش سوق السندات المؤسسية بإصدارات كبيرة من البنوك العاملة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتشمل هذه الإصدارات الشريحة الأولى من رأس المال لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة مليار دولار إلى جانب إصدار آخر بالقيمة نفسها من بنك قطر الوطني في إطار خطة السندات الأوروبية قصيرة الأجل للبنك، بالإضافة إلى إصدارين من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي التجاري بقيمة 465 مليون دولار و500 مليون دولار، على التوالي.

وفي أعقاب الهدوء الذي ساد الربع الأول، فقد لوحظ أن سوق الصكوك السعودي كان أحد أكثر الأسواق نشاطاً في الربع الثاني من عام 2013 بإصدارات كبيرة على مستوى كلا القطاعين المؤسسي والحكومي.

وقد شملت هذه الإصدارات الصكوك الصادرة من قبل بنك التنمية الإسلامي بعائدات إجمالية بقيمة مليار دولار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة صدارة للكيميائيات بعائدات قيمتها 2 مليار دولار لكل منهما.

ومن الإصدارات المهمة الأخرى خلال هذا الربع الصكوك الصادرة من قبل شركة دانة غاز ش.م.ع التي حققت 850 مليون دولار من طرحها المستهدف لإعادة تمويل ديونها القائمة.

كما أفاد ستيفن دريك "شهد سوق سندات الدين أداء أقوى في بداية الربع، نظرا إلى العائدات الكبيرة التي تحققت، ولكن مع نهاية الربع حدث انخفاض في أداء السوق بسبب التشدد في أسعار الفائدة، مما دفع بعض الجهات المصدرة إلى تأجيل إصداراتها".