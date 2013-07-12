10 مليارات ريال أرباح البنوك السعودية في الربع الثاني

نمت أرباح المصارف السعودية الـ11 المدرجة في سوق الأسهم السعودية 6%، أي ما يعادل نحو 460 مليون ريال، لتتجاوز 8 مليارات ريال بالربع الثاني من 2013، مقارنة بـ7.6 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، بإضافة أرباح البنك الأهلي التجاري (غير المدرج) إلى الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة، فإن أرباح القطاع المصرفي في السعودية للربع الثاني من العام الجاري، تتجاوز 10 مليارات ريال مقارنة بـ9.2 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9%، أي بنحو 844 مليون ريال.

وقد حقق البنك قرابة ملياري ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 1.6 مليار ريال.

وجاء الدعم الرئيس للنمو في الأرباح من النشاط الرئيس (التشغيلي) للمصارف وهو (صافي ربح العمولات الخاصة)، حيث نمت بـ8% ما يعادل 637 مليون ريال، لتصل إلى 9.1 مليار ريال مقارنة بـ8.4 مليار ريال. أما دخل المصارف من الأنشطة الثانوية فقد تراجع بـ1%، أي 28 مليون ريال.

وجاء الدعم الأساسي لنمو الأرباح المجمعة للمصارف من نمو أرباح مصرفي السعودي للاستثمار والسعودي البريطاني، حيث نما صافي ربح الأول بقيمة 98 مليون ريال، شكلت 21% من نمو الأرباح المجمعة المدرجة للمصارف، حيث بلغت أرباح البنك للربع الثاني من العام الجاري 320 مليون ريال، مقارنة بـ 222 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، أما البنك الثاني فقد نمت أرباحه بقيمة 90 مليون ريال، مثلت 20% من نمو الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة، ليحقق البنك أعلى أرباح فصلية في تاريخه على الإطلاق، حيث تجاوزت المليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ915 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أما من حيث المساهمة في نمو أرباح القطاع بشكل عام سواء المدرج أو غير المدرج، فكان البنك الأهلي التجاري هو الأكثر مساهمة في نمو الأرباح بنسبة 46 في المئة، ما يعادل نحو 384 مليون ريال من إجمالي الأرباح التي تمت إضافتها خلال الربع الثاني والبالغة 844 مليون ريال.

وأرجعت تسعة مصارف النمو في أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة دخل العمليات، فيما أرجع بنكا الرياض والسعودي الفرنسي النمو في الأرباح إلى تراجع المصاريف التشغيلية.

