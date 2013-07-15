ارتفاع أرباح "بنك مسقط" الفصلية إلى 38 مليون ريال

فاقت أرباح بنك مسقط الفصلية توقعات المحللين، إذ ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 9%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ حوالي 38 مليون ريال عماني.

ورغم ارتفاع أرباح الربع الثاني فإن أرباح بنك مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنحو 8%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل 63 مليون ريال.

وقد حققت المخصصات نصف السنوية التي اتخذها البنك انخفاضا، إذ وصلت إلى 17.5 مليون ريال.

فاقت أرباح بنك مسقط الفصلية توقعات المحللين، إذ ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 9%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ حوالي 38 مليون ريال عماني.

ورغم ارتفاع أرباح الربع الثاني فإن أرباح بنك مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنحو 8%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل 63 مليون ريال.

وقد حققت المخصصات نصف السنوية التي اتخذها البنك انخفاضا، إذ وصلت إلى 17.5 مليون ريال.