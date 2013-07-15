"المركزي" الإماراتي يتقصى انكشاف البنوك على تركيا

ألزم المصرف المركزي الإماراتي كافة البنوك المحلية بتزويده بحجم الانكشافات على تركيا، وإرسال المعلومات الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه غداً الموافق 16 من الشهر الجاري .

وقال "المركزي" في تعميم أرسله إلى البنوك المحلية كافة، إنه بهدف مراجعة ودراسة انكشاف البنوك المحلية على تركيا يرجى تزويد المصرف المركزي بكل الانكشافات لدى فروع البنوك المحلية في الإمارات أو الموجودة في الخارج، بحسب "الخليج" الإماراتية .

وفي سياق متصل ألزم سعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك في تعميم وجهه أمس إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة كافة عدم منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة" للمواطنين المذكورين في القائمة الجديدة.

