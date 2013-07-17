تلاعب يكبد "باركليز" غرامة قياسية بـ470 مليون دولار

طالت عقوبة جديدة بنك باركليز، حيث قام منظّم سوق الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية بفرض غرامة قياسية تبلغ 470 مليون دولار على البنك بسبب تلاعبه بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

وتطابق الغرامة القيمة التي اقترحتها لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية العام الماضي عندما اتهمت أربعة متداولين سابقين لدى باركليز بالتلاعب في أسعار الطاقة في ولاية كاليفورنيا ومناطق أخرى من أجل تعزيز مراكزهم المالية خلال الفترة الممتدة من نوفمبر عام 2006، إلى ديسمبر عام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن بنك باركليز دفع غرامة قيمتها 290 مليون جنيه العام الماضي من أجل تلاعبه بمعدل الفائدة بين البنوك في لندن أو ليبور.