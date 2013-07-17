مليار دينار ارتفاع في محفظة القروض المصرفية في الكويت

واصلت محفظة القروض المصرفية في الكويت ارتفاعها الى مليار دينار في 5 أشهر ليبلغ رصيدها الإجمالي 27.7 مليار دينار.

وبلغ نصيب القروض الشخصية والمقسطة نحو 500 مليون مقابل 500 مليون لقطاعات التجارة والصناعة والعقار وغيرها من القطاعات المنتجة الأخرى، وفقا لصحيفة "القبس".

واللافت أن قروض الأفراد باتت تشكل أكثر من 37% من إجمالي الائتمان بزيادة 5 نقاط مئوية خلال فترة الأزمة المالية، أما أكبر نسبة ارتفاع في القروض غير الشخصية فكانت من نصيب قطاعي العقار والإنشاءات بواقع 310 ملايين دينار في 5 أشهر حتى نهاية مايو الماضي.

وعلى صعيد الودائع فقد زادت تلك العائدة للقطاع الخاص نحو 2.2 مليار دينار في 5 أشهر لتبلغ 30.6 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بالإضافة الى 5 مليارات ودائع حكومية في الجهاز المصرفي حالياً.