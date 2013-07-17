"السعودي للتسليف" يدرس تعديل شروط إقراض المواطنين

أكد المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار، أحمد الجبرين، أن البنك يدرس تعديل شروط عدة برامج في البنك للتسهيل على المقترضين، كشرط الراتب، وتحديد الدخل الشهري للمتقدمين لقرض الزواج.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "سيشرع في إعادة تغيير عدد من الشروط المطلوبة في برنامج القروض الاجتماعية، إضافة إلى النظر في تقليل فترة الانتظار بين قرض وآخر، وذلك للتخفيف على المستفيدين من الخدمات التي يمنحها البنك".

وكشف الجبرين عن تعاقد البنك مع شركة متخصصة في مجال الإحصاء، لدراسة المشاريع التي دعمها في السنوات الماضية، لمعرفة مدى نجاح وفشل هذه المشاريع، وأسباب تعثرها، ووضع الحلول للتغلب على العقبات، في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر.

وأضاف أن مجموع ما اعتمده البنك لمشاريع برنامج "مسارات" والقروض الاجتماعية، في الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 36.273 ألف قرض، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 400 قرض على الربع الأول.

وأشار الجبرين إلى سعي البنك في تطوير أنظمته وإجراءاته وخدماته، وإلى أن نقص الكوادر البشرية دفعهم لاستقطاب المدربين بداية من العام الجاري، كما اعتمدوا خطة تطويرية مستمدة من المراجعات السابقة وأصحاب الاختصاص، للتسهيل على الشباب في الأعمال الحرة والنجاح.

وذكر أن البنك بصدد الانتهاء من الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث ستسهم في تطوير جميع أعمال البنك، وبرامجه، والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى تسريع الخدمات وتسهيلها.

يأتي هذا بعد أن أفصح البنك السعودي للتسليف والادخار عن نتائج الربع المالي الثاني في العام الجاري، حيث أظهرت النتائج تقدماً ملحوظاً على مستوى تمويل المشاريع في برنامج مسارات، وكذلك في برنامج القروض الاجتماعية، عن الربع الأول.

وأظهرت النتائج بلوغ مجموع ما قام البنك باعتماده وصرفه إلى 36.273 قرضاً، لمشاريع برنامج مسارات والقروض الاجتماعية، بزيادة تصل إلى 400 قرض على الربع الأول.

وقال الجبرين إن البنك اعتمد في الربع الثاني 537 مشروعاً بقيمة 120 مليون ريال، في مقابل 428 مشروعاً للربع الأول، وهذا ضمن برنامج مسارات لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، وتنوعت المشاريع بين ناشئة، وتميز، وأجرة، ونقل مدرسي، ومشاريع اختراع.

وكان نصيب القروض الاجتماعية 35736 قرضاً بقيمة 1.547 مليار ريال، في مقابل 35491 قرضاً للربع الأول، وتنوعت القروض بين زواج، وترميم مساكن، وقروض للأسرة.