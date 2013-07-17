وكالة فيتش ترفع مستوى تصنيف الخليج للاستثمار عند bb

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مستوى تصنيف مؤسسة الخليج للاستثمار إلى bb. وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف المؤسسة جاء متماشياً مع استمراريتها في النمو، وأكدت تصنيفها طويل الأجل للمؤسسة IDR عند مستوى BBB، في حين أكدت كلاً من تصنيفها قصير الأجل للمؤسسة والنظرة المستقبلية المستقرة.

وتعكس هذه الخطوة الإيجابية من قبل فيتش مؤشرات التحسن الفعلي في القوة المالية لمؤسسة الخليج للاستثمار بشكل عام، حيث تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الجدوى المالية (Viability Ratings) المستقل يمثل الجدارة الائتمانية للمؤسسة، كما يؤشر أيضاً على الوضع التمويلي القوي لها، وتحسن نوعية الأصول، ومتانة وسلامة إطار الرقابة الداخلي، والآفاق المستقبلية المفضلة، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وعلق إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، على هذه الخطوة من قبل وكالة فيتش بقوله: "لقد آتت الجهود الرامية إلى تحسين الوضع المالي والأداء بثمارها . وهذه الخطوة من قبل فيتش هي تأكيد على أن المؤسسة تسير بالاتجاه الصحيح الذي تحقق في تحسين المؤشرات المالية الرئيسية، على الرغم من البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات".