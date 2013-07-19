البنك السعودي للتسليف يضخ 1.6 مليار ريال للقروض الشخصية

قام البنك السعودي للتسليف والادخار بضخ أكثر من مليار ريال لمشاريع برنامج مسارات والقروض الشخصية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لصحيفة عكاظ.

وفي هذا الإطار كشف البنك عن نتائج الربع الثاني، حيث أظهرت النتائج تقدما ملحوظا على مستوى تمويل المشاريع في برنامج "مسارات"، وكذلك في برنامج القروض الاجتماعية عن الربع الأول من نفس العام .

فقد أظهرت النتائج بلوغ مجموع ما قام البنك باعتماده وصرفه إلى (36.273) قرضا بقيمة فاقت المليار وستمئة ألف ريال لمشاريع برنامج مسارات والقروض الاجتماعية وبزيادة قاربت الـ400 قرض عن الربع الأول .

وذكر المتحدث الرسمي في البنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين أن البنك استطاع تحقيق نقلة نوعية بخدماته التي يقدمها للمواطن؛ وذلك بتبنيه عددا من معايير الجودة، وتحسين الأداء، وتحويل نظامه الكامل للتعاملات الإلكترونية، والسير نحو تحقيق عدد من الإنجازات، حيث ظهر ذلك جليا في النتائج التي استطاع تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الجبرين أن البنك في الربع الثاني من العام الحالي 2013، قام باعتماد (537) مشروعا بقيمة (120) مليون ريال في مقابل 428 مشروعا للربع الأول من نفس العام، وذلك في برنامج "مسارات" لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة وقد تنوعت ما بين مشاريع ناشئة، وتميز، وأجرة، ونقل مدرسي، ومشاريع اختراع، فيما كان نصيب القروض الاجتماعية (35.736) قرضا بقيمة (1.547) مليار ريال في مقابل 35.491 قرضا للربع الأول من نفس العام، وقد تنوعت ما بين قروض زواج، وترميم المساكن، وقروض للأسرة .