تقرير: مبيعات "الصكوك" ستصل إلى 3 تريليونات في 2015

توقع تقرير اقتصادي صادر من "ستاندرد آند بورز" أن تبلغ مبيعات الصكوك الإسلامية 3 تريليونات دولار بحلول 2015 في ظل سعي الشركات للاستفادة من سوق الصكوك الإسلامية.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد شهد قطاع المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، جاء ذلك على صعيد التمويل الإسلامي الذي ارتفع في عام واحد بنسبة 27%، حيث قفز من مستويات800 مليار دولار، إلى 1.1 تريليون دولار.

من جهته، أوضح سعود دهلوي، الرئيس التنفيذي لشركة "إتقان" أن مراكز التمويل الإسلامي عالميا تتركز في منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران التي تقدر حصتها بـ35.7% من مجموع الأصول المالية الإسلامية تليها السعودية بنسبة 13.9%، ثم الإمارات بـ8.7%، فالكويت 7.3%، ثم البحرين 5.3%، تليها قطر 4.8%، بالإضافة إلى ماليزيا التي تبلغ حصتها 12.3%.

وبين دهلوي أن 98% من أصول التمويل الإسلامي عالميا مملوكة لدول منظمة العالم الإسلامي، الأمر الذي يتطلب وضع الحلول التي تتناسب وهذه الزيادة والنمو المضطرد.

واعتبر دهلوي الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 أهم العوامل التي جعلت العالم ينتبه إلى المصرفية الإسلامية وتسبب هذا الانتباه في نمو القطاع، مبينا أن قدرة المصرفية الإسلامية في الاحتفاظ على متانتها المالية أكثر من البنوك الاعتيادية، وهو الأمر الذي خلق حالة من الثقة أدت إلى الاندفاع نحو هذا القطاع وتبني البنوك الأجنبية للفكرة بشكل موسع.

