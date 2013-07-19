3 مليارات دولار مساعدات الإمارات.. دخلت خزينة مصر

تسلم البنك المركزي المصري رسمياً مبلغ 3 مليارات دولار من الإمارات، والذي يقسم إلى قرض بملياري دولار ومنحة لا ترد بقيمة مليار دولار، وفقا لما أعلنت عنه الإمارات سابقا بعد "خلع" الرئيس محمد مرسي.

وبحسب بيان أصدره محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، فقد دخلت هذه المساعدات في حساب البنك المركزي.

ولفت محافظ البنك رامز، إلى أن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك ارتفع ليصل إلى 17.9 مليار دولار، مقارنة بـ 14.9 ملياراً، آخر يونيو الماضي.

وأبلغ رامز "رويترز" أن هذه المساعدات من الإمارات دخلت البنك. وكانت الإمارات أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضاً بقيمة ملياري دولار، في صورة وديعة بدون فائدة، لدى البنك المركزي.

وفي إطار آخر للمساعدات بدأت هيئة الهلال الأحمر تنفيذ توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإطلاق حملة "مصر في قلوبنا"، لدعم ومساعدة الشعب المصري الشقيق، وبمتابعة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، إن توجيهات رئيس الدولة جاءت في وقت أحوج ما تكون فيه الساحة المصرية لدعم في المجالات التي تعزز جوانب التنمية البشرية في مصر، وهي نابعة من تفهم عميق لاحتياجات الشعب المصري، حيث سيتم تبني مبادرات تهدف إلى تأهيل المرافق الحيوية، وتعزيز قدرة القطاعات الصحية والتعليمية، والاهتمام بدور العبادة، خصوصاً الأزهر الشريف، إضافة إلى دعم مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة وشق الترع.