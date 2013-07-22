أرباح الإمارات دبي الوطني تقفز بـ50% إلى 972 مليون درهم

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 972 مليون درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 50%.

وجاءت نتائج بنك الإمارات دبي الوطني أفضل من متوسط توقعات المحللين، والتي كانت عند 799 مليون درهم.

وقد جنب البنك مخصصات لانخفاض قيمة الأصول في الربع الثاني بلغت 997 مليون درهم, بزيادة قدرها 4.5%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من هذا العام, نمت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 40%، إلى 1.8 مليار درهم.

وأشار البنك الى أنه قام ببيع جزء من حصته في شركة الاتحاد العقارية في النصف الأول من السنة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.