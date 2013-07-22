250 مليون دولار كلفة مرابحة مشتركة لبنك البركة التركي

كلف بنك البركة التركي للمشاركات كلا من بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وبنك الهلال وبنك بروة وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك نور الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد بقيادة ترتيب تسهيلات مرابحة تمويل إسلامية مشتركة مقدارها 250 مليون دولار (أو ما يعادلها بعملة اليورو).

وتمت هيكلة هذه الصفقة كمرابحة ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية ذات عملتين وأجلين مختلفين، الأول مدته عام واحد بهامش ربح يبلغ 100 نقطة أساس سنوياً والثاني مدته عامين بهامش ربح يبلغ 135 نقطة أساس سنوياً.

وسوف تستخدم التسهيلات في دعم أنشطة التمويل لبنك البركة تركيا، ومع الحصول على هذه التسهيلات يسعى بنك البركة تركيا إلى تقوية وتنويع قاعدة تمويله وتعزيز وتوسيع قاعدة عملائه.

وقد تم طرح هذه الصفقة على المؤسسات المالية المهتمة بالمشاركة بتاريخ 18 يوليو 2013، حيث تمت دعوة بنوك من كافة أرجاء العالم للمشاركة.