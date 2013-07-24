المركزي الإماراتي يضع شروطاً جديدة لبطاقات‭ ‬الائتمان

قال‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي الإماراتي‭ ‬إنه‭ ‬رصد‭ ‬مخالفات‭ ‬وتجاوزات‭ ‬من‭ ‬بنوك‭ ‬عدة،‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬المديونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لنقل‭ ‬المديونيات‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬كما‭ ‬رصد‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬بنوك‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬قروض‭ ‬المتعاملين،‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أقساطهم‭ ‬على 50% من‭ ‬دخلهم‭ ‬الشخصي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانونه‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬للبنوك‭ ‬المخالفة‭.‬

وكشف‭ ‬المصرف في تصريحات نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، ‬أنه‭ ‬أصدر‭ ‬تعليمات‭ ‬جديدة،‭ ‬أخيراً،‭ ‬تتعلق‭ ‬ببطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬تلزم‭ ‬المتعامل‭ ‬بتحويل‭ ‬راتبه،‭ ‬أو‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬باسمه‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬استصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬منه،‭ ‬منعاً‭ ‬للفوضى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬

وطالب "المركزي"‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الملتقى‭ ‬الرمضاني‭ ‬الثالث،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬دائرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬وخصص‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬لمناقشة‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية،‭ ‬البنوك‭ ‬بعدم‭ ‬المغالاة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬عروض‭ ‬المصارف‭ ‬بشأن‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭.‬

ودعا‭ ‬مصرف‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنقل‭ ‬المديونيات‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬لكن‭ ‬بضوابط،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬فيه‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬بأن‭ ‬القروض‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والخليج‭ ‬عموماً،‭ ‬تعد‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

و‬قال‭ ‬المدير‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬بالمصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬خالد‭ ‬عمر‭ ‬الخرجي،‭ ‬إن ‮المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬رصد‭ ‬مخالفات‭ ‬بنوك‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬بإصدار‭ ‬شهادات‭ ‬المديونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لنقل‭ ‬المديونيات‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭‬.

وأضاف‭ ‬أنه ‮رصد‭ ‬تأخر‭ ‬بنوك‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬المديونية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلقي‭ ‬بتساؤلات‭ ‬حول‭ ‬تعمد‭ ‬البنوك‭ ‬تأخير‭ ‬الشهادات‭ ‬لعرقلة‭ ‬نقل‭ ‬الديون.

ولفت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الملتقى،‭ ‬إلى‭ ‬أن ‮معظم‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بالمصرف،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تتعلق‭ ‬بتأخر‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬المديونية‭ ‬لنقل‭ ‬المديونيات‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭ ‬آخر.

وأوضح‭ ‬الخرجي‭ ‬أن المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬رصد‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بشروط‭ ‬المركزي،‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقروض‭ ‬الشخصية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بألا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمة‭ ‬القرض‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬ضعف‭ ‬الراتب،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬باستقطاع‭ ‬أكثر‭ ‬من 50% من‭ ‬دخل‭ ‬المقترض.

وأوضح‭ ‬أن ‮قانون‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬المخالفة،‭ ‬وتنحصر‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المركزي‭ ‬بحالات‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الإنذارات‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬استدعاء‭ ‬الإدارات‭ ‬العليا‭ ‬للبنوك‭‬.

وبين‭ ‬أن المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬أصدر‭ ‬تعليمات،‭ ‬أخيراً،‭ ‬تتعلق‭ ‬ببطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬الجديدة،‭ ‬تلزم‭ ‬المتعامل‭ ‬بتحويل‭ ‬راتبه‭ ‬أو‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬باسمه‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬باستصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬منه،‭ ‬منعاً‭ ‬للفوضى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬الدولة.

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬وحدة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المصارف،‭ ‬رئيسة‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬ناريمان‭ ‬العوضي،‭ ‬إن بعض‭ ‬عروض‭ ‬المصارف‭ ‬بشأن‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬غير‭ ‬حقيقية،‭ ‬وإن‭ ‬بعض‭ ‬المصارف‭ ‬تكتب‭ ‬بخط‭ ‬رفيع‭ ‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬يرى‭ ‬جملة‭ ‬مفادها (تطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام)، وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬بعض‭ ‬العروض‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬تعارضاً‭ ‬بين‭ ‬الاثنين.