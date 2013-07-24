450 مليون دولار أرباح بنك الكويت الوطني في النصف الأول

بلغت أرباح بنك الكويت الوطني 128.5 مليون دينار كويتي (450.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2013، بنمو بلغ 6.4%، مقارنة مع أرباح قدرها 120.8 مليون دينار كويتي (423.2 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2012.

وارتفعت ربحية سهم بنك الكويت الوطني من 27 فلساً إلى 29 فلساً للسهم الواحد في النصف الأول من عام 2013، كما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 25.3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 لتبلغ 17.9 مليار دينار كويتي (62.8 مليار دولار أميركي)، وارتفعت حقوق مساهميه بواقع 3.9% لتصل إلى 2.4 مليار دينار (8.4 مليارات دولار)، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، محمد عبدالرحمن البحر، إن بنك الكويت الوطني يواصل تحقيق النتائج القوية والنمو على الرغم من استمرار التحديات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في عام 1952، والتي مكّنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين جميع بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.

وأكد البحر أن بنك الكويت الوطني قد حافظ على نشاطه التشغيلي القوي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال النصف الأول من عام 2013 بواقع 18.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 312.4 مليون دينار (1095 ملايين دولار)، مقارنة مع 264.1 مليون دينار (925 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب، إن البيئة التشغيلية المحلية قد شهدت بعض التحسن خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من استمرار بعض التحديات المرتبطة بتأخر تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية.

يشار إلى أن البنك استطاع المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل بها. كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة السابعة على التوالي.