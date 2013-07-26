9.8 مليار دولار حجم التمويل للبنك الإسلامي بـ2012

زادت قيمة تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العام الماضي بنسبة 18%، فقد بلغت 9.8 مليار دولار، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية أن النمو الاقتصادي العالمي شهد تراجعا إلى 3.3 % لعام 2012 قياسا بمعدل نمو 3.8 % عن العام 2011.

وعزا ذلك إلى انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة بشكل رئيس وإلى الدول الصاعدة والنامية، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية مقلقة ومتقلبة بالرغم مما تم اعتماده من قبل الدول من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة، وموضحا أن النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نموا شهد انخفاضا من 5.9% عام 2010 إلى 3% عام 2011.

ولفت التقرير إلى أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية في أنشطة دول الأعضاء إذ بلغت الاعتمادات المخصصة العام الماضي للقطاع 2.6 مليار دولار لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والسكن والبنى التحتية للنقل.

وكشف التقرير عن أن مجموعة البنك الإسلامي اعتمدت 68.3% من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة إفريقيا، فيما بلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نموا من التمويل الميسر 75.5%.

وأفاد التقرير أن زيادة التمويلات للدول الأعضاء جاءت بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصاديات العديد من تلك الدول.

