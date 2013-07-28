أصول المصرفية الإسلامية تتخطى 4 تريليونات دولار في 2020

توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون تجاوز حجم أصول المصرفية الإسلامية أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بسبب التسابق العالمي المحموم من قبل الدول الغربية نحو الفوز بأكبر حصة من الأموال والتمويلات الإسلامية.

يأتي ذلك في ظل تقديرات تشير إلى تصاعد عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية، إلى أكثر من 400 بنك ومؤسسة إسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وقال الخبير المصرفي، الدكتور عبدالباري مشعل، المدير العام للشركة البريطانية "رقابة": إن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت معظم أنحاء العالم، وأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، عرّت سوأة النظام الرأسمالي التقليدي، وكشفت بالمقابل أسباب نجاح المصرفية الإسلامية وسرعة نموها بـ15%، في العام الحالي.

وأكد مشعل أن التشريعات في بعض البلاد الغربية بما فيها الأوروبية، لا تمانع قيام مصارف ومؤسسات مالية إسلامية، مبيناً أنها تسعى حالياً جاهدة لأن تحظى بأكبر حصة من كعكة التمويلات الإسلامية، مشيراً إلى أن العوائق التي تعاني منها نفسية واجتماعية أكثر منها قانونية.

ولفت إلى أن عدداً مقدراً من البلاد المتقدمة تسعى لأن تكون مركزاً لصناعة المصرفية الإسلامية، في إشارة لبريطانيا، مبيناً أنها تحاول أن تحتل الموقع الرائد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن لندن الآن تستقبل كل يوم أموالاً ومصارف إسلامية بأحجام كبيرة.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس "مركز الشروق للدراسات الاقتصادية" في جازان بالسعودية، انتشار تجربة المصرفية الإسلامية على نطاق واسع، إلى تميزها بالمشاركة في تحمل المخاطر، وتصرف الإسلامي بصفته تاجراً لا وسيطاً بين المدخرين والمستثمرين، دون الحصول على فائدة غير شرعية.

وقدر عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية، بما يزيد على 400 بنك ومؤسسة إسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم، "مما لفت أنظار البلاد الغربية إلى قدرتها على النمو بشكل متسارع، الأمر الذي فتح شهيتها ومحاولة الفوز بأكبر حصة من تمويلاتها في مختلف مشاريعها".

وأكد باعشن أنه وسط الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، وفي ظل حالات الإفلاس التي انتظمت الكثير من البنوك الغربية، أصبحت هناك رغبة جامحة لمحاولة الانقضاض على أموال بعض البلاد الإسلامية من خلال مصارفها ومؤسساتها المالية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، لما لها من أرصدة متصاعدة النمو بفضل نظامها الإسلامي.