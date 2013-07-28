تحويل 47.5% من الودائع الكبيرة ببنك قبرص إلى أسهم

قالت مصادر مصرفية، اليوم الأحد، إن قبرص ومقرضيها الدوليين اتفقوا على تحويل 47.5 بالمئة من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص إلى أسهم لإعادة رسملة البنك.

وبموجب برنامج اتفقت عليه قبرص مع المقرضين في مارس/أذار تقرر أن يتحمل كبار المودعين في بنك قبرص تكلفة إعادة الرسملة.

وحولت السلطات كخطوة أولى 37.5 بالمئة من الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو إلى أسهم مع تجنيب 22.5 بالمئة أخرى كهامش احتياطي يلجأ إليه عند الضرورة.

وأبلغ مصدر قريب من المشاورات رويترز "تم الاتفاق على رقم نهائي يبلغ 47.5 بالمئة صباح اليوم".