ليبيا تبحث على الإنترنت عن محافظ للمصرف المركزي

نشرت ليبيا إعلاناً على شبكة الإنترنت بحثاً عن محافظ يدير المصرف المركزي رغم عدم اتضاح ما إذا كان هذا يعني أنه جرى الاستغناء عن المحافظ الحالي.

وفي خطوة غير تقليدية نشر المؤتمر الوطني العام (المجلس التشريعي) استمارة لراغبي شغل منصب محافظ المصرف المركزي ونائبه.

ولم يتضمن الإعلان إشارة لما إذا كان المحافظ الحالي الصديق عمر الكبير الذي عين في عام 2011 عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي استقال أو فصل.

ويبدأ قبول طلبات شغل المنصب في السابع من أغسطس/آب، وعلى الراغبين في شغل الوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية وملء الاستمارة الإلكترونية التي تتضمن أسئلة عن تصورات صاحب الطلب لأولويات البنك والسياسات التي سيتبناها في حالة تعيينه.

ولم يتسن الاتصال بكبار مسؤولي البنك، ومن بينهم الكبير للتعليق. وقال أعضاء بالمؤتمر الوطني العام إنه يحق للمحافظ الحالي التقدم بطلب لشغل المنصب.

وقال عبدالسلام نصية، رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية في المؤتمر، إن المجلس التشريعي صاحب حق تعيين شاغلي المناصب الرفيعة، ومن بينهم محافظ المصرف المركزي ونائبه.