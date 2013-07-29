"المركزي" يقتطع 47.5% من أموال مودعي بنك قبرص

وافق البنك المركزي القبرصي على اقتطاع نسبة 47.5% من أموال المودعين في بنك قبرص والذين تتجاوز أرصدتهم 100 ألف يورو في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية، وفق ما أعلنت الحكومة الاثنين.

وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة فيكتوراس بابادوبولوس في بيان إن "البنك المركزي حدد نسبة نهائية تبلغ 47.5%".

ويزور قبرص حالياً وفد من 30 عضواً يمثلون المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للتحقق مما إذا كانت قبرص التي تعاني من انكماش شديد تلتزم بالأهداف التي حددها الممولون في إطار خطة الإنقاذ التي وقعت في مارس الماضي.

ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات دولار قدمهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقت السلطات القبرصية على تصفية البنك الثاني في قبرص "بنك لايكي" وإعادة هيكلة بنك قبرص الذي يعتبر البنك الأول في الجزيرة مع اقتطاعات من الودائع التي تفوق 100 ألف يورو، وهو إجراء غير مسبوق في منطقة اليورو.

وكانت الحكومة القبرصية أعربت عن الأمل في عدم تحديد اقتطاعات تتجاوز 50%.

وأضاف المتحدث القبرصي "خلال اجتماع اليوم في نيقوسيا، لاحظ المشاركون وجود حالة من الاستقرار مشجعة ستعطي زخماً للاقتصاد للعودة إلى الطريق الصحيح والخروج من الأزمة".