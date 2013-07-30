الكويت: 403 ملايين دولار أرباح البنك الأهلي المتحد

حققت مجموعة البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) أرباحا صافية بلغت 403 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 المنتهية في 30 يونيو.

وتضمنت النتائج ربحا استثنائيا قدره 212.9 مليون دولار أميركي ناتجا من بيع حصة %29.4 من أسهم البنك الأهلي ش.م.ق، فيما سجل البنك نموا بنسبة %9.9 في صافي أرباح عملياته التشغيلية الأخرى والتي قفزت إلى 190.1 مليون دولار أميركي للنصف الأول من العام مقابل 172.9 مليون دولار أميركي للفترة ذاتها من عام 2012، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

في حين سجل الربع الثاني من العام صافي أرباح بلغت 93.2 مليون دولار أميركي، تمثل نموا بنسبة %7.7 عما كانت عليه أرباح الفترة الفصلية المقارنة من عام 2012 والبالغة 86.5 مليون دولار أميركي، ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم عن نصف السنة الأول إلى 7.4 سنتات أميركية مقابل عائد 3.2 سنتات أميركية للفترة ذاتها من عام 2012، فيما بلغ هذا العائد معدّلا على أساس صافي أرباح التشغيل (دون احتساب الربح الاستثنائي من بيع الحصة المذكورة) 3.5 سنتات أميركية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013.

وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة %3.3 من 435.6 مليون دولار أميركي إلى 450.1 مليون دولار أميركي، أسهم فيها بشكل رئيسي نمو في صافي دخل الفوائد بنسبة %9.4 من 306.9 ملايين دولار أميركي إلى 335.8 مليون دولار أميركي وفي دخل الرسوم والعمولات من 64.0 مليون دولار أميركي إلى 70.3 مليون دولار أميركي، ويأتي هذا النمو في صافي دخل البنك من الفوائد كحصيلة للإدارة الفعالة لكلفة التمويل وفي ظل سياسة متوازنة لنمو الأصول، فيما حافظ البنك على كفاءته التشغيلية ليستقر معدل التكاليف إلى الدخل عند %30.3 مقابل %29.8 لنفس الفترة من عام 2012.

وقال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد "جاء النصف الأول من العام استمرارا لمسيرة الأداء المتميز للبنك ونجاحه مرة أخرى في تحقيق وتيرة نمو ملحوظة لعوائده وأنشطته التشغيلية، مسجلا مستوى نمو يناهز 10% لصافي أرباح هذه الفترة، وهو أداء يعكس نموذج العمل الناجح وحضور إقليمي نشط ومتعدد الجوانب يتيح للبنك قدرات متنوعة في تلبية احتياجات قطاعات عريضة من العملاء سواء على مستوى أقطارهم أو على امتداد الأسواق الإقليمية التي تعمل مجموعة البنك فيها".