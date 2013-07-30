باركليز يعتزم جمع 9 مليارات دولار من مساهميه

يعتزم بنك باركليز جمع 5.8 مليار جنيه إسترليني (8.9 مليار دولار) من المساهمين استجابة لدعوات من هيئة تنظيمية بريطانية بأن يعزز البنك الذي تأسس قبل 320 عاماً احتياطياته الرأسمالية تحسباً لهزات محتملة في الأسواق.

وقالت هيئة الرقابة المالية التابعة لبنك إنجلترا المركزي، الثلاثاء، إن باركليز يحتاج إلى زيادة رأسماله بمبلغ 12.8 مليار إسترليني (19.7 مليار دولار) أي أكثر مما قدرته الشهر الماضي، وإنه يتعين عليه تنفيذ ذلك في العام المقبل.

وأعلن باركليز عن جمع الأموال وأنه سيحصّل رسوماً قدرها مليارا إسترليني على مخالفات في بيع أدوات، وقال كذلك إنه سيخفض مستوياته المستهدفة ليتمكن من تحقيق مستوى معين للربحية.

وتجاهد البنوك في أوروبا للوفاء بمتطلبات الجهات التنظيمية التي تهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية.