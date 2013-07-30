سوريا توقع على قرض من إيران بقيمة 3.6 مليار دولار

وقع كل من "مصرف سوريا المركزي" و"البنك المركزي الإيراني" على اتفاق لتنفيذ قرض بقيمة 3.6 مليار دولار أميركي.

وكشف موقع "الاقتصادي" السوري أنه بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، يتضمن الاتفاق الذي وقعه عن الجانب السوري حاكم "مصرف سوريا المركزي" أديب ميالة، وعن الجانب الإيراني محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني، تسديد الجانب السوري قيمة النفط الذي يتم توريده من إيران عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة.

وكان وزير النفط سليمان العباس بحث مع نظيره الإيراني رستم قاسمي بحضور أديب ميالة في طهران أمس الأول، متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة في مجال الغاز والنفط ومشتقاته وتوريده إلى سوريا، وتنفيذ خط الائتمان الخاص بذلك.