"المركزي التركي" يرفع توقعات التضخم إلى 6.2%

المصدر: أنقرة ـ فرانس برس

رفع بنك تركيا المركزي الثلاثاء توقعاته المتعلقة بنسبة التضخم في نهاية العام بشكل حاد من 5.2% الى 6.2%.

وقال حاكم البنك أرديم باشجي في تعليقات تم بثها مباشرة "قمنا بتحديث تقديراتنا لنسبة التضخم نهاية 2013 بمقدار 0.9 نقطة صعودا بعد الأخذ في الاعتبار سعر الصرف وتطورات أسعار النفط".

ويسعى البنك المركزي جاهدا لتقوية الليرة التركية الضعيفة لمحاربة التضخم.

ومن شأن تراجع قيمة العملة المحلية أن يرفع كلفة الواردات وأن يكون أحد أسباب التضخم.

وكان البنك رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة على الإقراض من أجل ليلة واحدة، بمقدار 0.75 نقطة مئوية لتبلغ 7.25%، في إطار الجهود لتدعيم العملة بوجه هروب الرساميل الأجنبية.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب تدخل سوق الصيرفة لتقوية الليرة.

وحققت تركيا نموا اقتصاديا قويا في السنوات العشر الماضية بعد أزمات مالية حادة، تجاوز 8.0% في 2010 و2011.

غير أنها سريعة التأثر بالتدفق السريع للرساميل الأجنبية ومنيت بضربة قوية بأنباء عن قيام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وغيرها بإنهاء سياسات تحفيزية شجعت قدوم مستثمرين إلى تركيا.

وتوقعت الحكومة نموا أبطأ بكثير بنسبة 4.4% هذا العام.