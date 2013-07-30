"يو بي أس" يعيد شراء صندوق "تطهير البنك"

يقوم "يو.بي.أس" بإعادة شراء صندوق أقيم لتطهير البنك من الأصول الرديئة لينهي بذلك خطة إنقاذ حكومية مهينة تعود لعام 2008 ويمهد الطريق لتوزيعات أرباح مبكرة.

كان يو.بي.أس أكبر بنوك سويسرا من حيث الأصول قام بعملية إعادة هيكلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وسلسلة من الفضائح الكبرى فتخلى عن أنشطة الدخل الثابت عالية المخاطر وخفض القروض وزاد رأس المال للحفاظ على سمعته.

ومن شأن إعادة الشراء دعم رأسمال البنك والتمييز بينه وبين منافسيه مثل باركليز البريطاني الذي قال اليوم الثلاثاء إنه سيلجأ للمساهمين لجمع 5.8 مليار دولار لزيادة رأسماله.

وتعهد دويتشه بنك بخفض الأصول التي تنطوي على مخاطر لحماية نفسه من خسائر في المستقبل.

وارتفع سهم يو.بي.اس 2.8% إلى 18.24 فرنك اليوم الثلاثاء ليصبح أكبر رابح على مؤشر البنوك الأوروبية.



