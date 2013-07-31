الاحتياطات النقدية التونسية ترتفع إلى 6.8 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطيات التونسية من العملة الصعبة إلى 6.85 مليار دولار في يوليو بعد انخفاضها بشكل حاد في الشهر السابق رغم أزمة سياسية عقب اغتيال معارض علماني في الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي، الأربعاء، إن الاحتياطيات ارتفعت إلى 6.85 مليار دولار بما يكفي لتغطية احتياجات الواردات في 106 أيام، مقارنة مع 6.32 مليار دولار أو ما يكفي لتغطية احتياجات الواردات في 94 يوماً الشهر الماضي.

احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى ١٠٦ أيام من الواردات في شهر يوليو بعد هبوط حاد الشهر الماضي رغم الأزمة السياسية التي هزت البلاد إثر اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي الأسبوع الماضي.‭‭ ‬‬

وقال البنك المركزي إن رصيد تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى ١٠٦ أيام من الواردات مقارنة بـ94 يوماً الشهر الماضي.‭‭ ‬‬

وفجَّر اغتيال البراهمي الأسبوع الماضي، وهو ثاني اغتيال سياسي هذا العام، احتجاجات واسعة وأزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ٢٠١١ وأثار شكوكاً حول نجاح الانتقال الديمقراطي.‭‭ ‬‬

وقال البنك المركزي إن الاحتياطي ارتفع بسبب تعبئة موارد خارجية هامة، رغم أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت دون أن يعطي أرقاماً. ‭‭ ‬‬

وأضاف البنك أنه حافظ على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4%.

وحصلت تونس الشهر الماضي على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.74 مليار دولار، وهي لا تزال تواجه مشاكل كبرى بسبب التضخم والعجز في الميزانية.