مكالمة مجهولة تفقد مواطنا سعوديا 100 ألف ريال من حسابه

تعرض مواطن سعودي من منطقة الباحة لعملية نصب كبيرة خسر فيها قرابة 100 ألف ريال، بعد أن اتصل عليه شخص مجهول أوهمه بطريقة غريبة ومقنعة بأنه رئيس خدمات العملاء في المركز الرئيس لأحد البنوك بالرياض، وأبلغه بأنه سوف يقدم له العديد من الخدمات البنكية كونه من العملاء المتميزين.

ويروي المواطن عبدالله عباس الغامدي لصحيفة عكاظ تفاصيل ما حدث قائلا: "طلب مني بعض المعلومات الخاصة بأرقام الحساب الشخصي، وفيما كنت أنتظر تفعيل الخدمات المزعومة، كان المحتال قد بدأ في تنفيذ مخططه الإجرامي، حيث تمكن من سحب مبلغ 93600 ألف ريال خلال أقل من ثلاث ساعات، ولم أكتشف هذه الخديعة إلا بعد مراجعتي للبنك صباح يوم الأحد الماضي".

وأشار المواطن الغامدي إلى أنه سوف يتقدم بشكوى لإمارة المنطقة حول عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها، مضيفاً "رغم أن البنوك لدينا تطلق رسائل تحذيرية لكافة العملاء من المواطنين والمقيمين بخطورة التعامل مع هذه الاتصالات المجهولة، إلا أنني وقعت ضحيتها وفقدت إثرها مبلغ 93600 ريال في أقل من ثلاث ساعات".