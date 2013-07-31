"باركليز" البريطاني يطرح أسهماً بـ9 مليارات دولار

قال بنك باركليز البريطاني إنه سيصدر أسهماً جديدة بقيمة 8.‏5 مليار جنيه إسترليني (9.‏8 مليار دولار) بعدما قالت جهات تنظيمية إنه يجب أن يسد الفجوة في رأسماله.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الهيئة التنظيمية التحوطية "بي آر إيه" أعلنت مؤخراً عن متطلبات رأسمالية أكثر صرامة لبنوك بريطانية لعزلها في حال حدوث أزمة مالية أخرى، وبموجب القواعد الجديدة وجد أن باركليز لديه عجز في رأسماله بقيمة 8.‏12 مليار إسترليني.

ويأتي الإعلان بعدما أظهرت النتائج المالية أن أرباح البنك تراجعت بنسبة 17% لتصل إلى 6.‏3 مليار إسترليني في الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك باستثناء فواتير التعويضات التي جاءت أعلى من المتوقع بسبب التضليل في بيع منتجات مالية متنوعة ليبلغ إجماليها حتى الآن 5.‏5 مليار إسترليني.

كما يعتزم البنك خفض انكشافه على الاستثمارات التي تتسم بالمخاطرة بمبلغ يتراوح بين 65 و80 مليار إسترليني، وإصدار سندات أخرى بقيمة ملياري إسترليني يمكن أن تتحول إلى أسهم، أو إلغاؤها إذا ما تعرض البنك لصعوبات.

وقال المدير التنفيذي، أنتوني جينكينز، إن الخطة جريئة لكنها متوازنة، وتمثل توليفة سليمة للوفاء بهدف الهيئة التنظيمية التحوطية لتعزيز رأس المال.