32 مليار ريال سحوبات من الصراف الآلي بالسعودية في رمضان

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن قيمة السحوبات النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بالشبكة السعودية للمدفوعات الآلية (سبان)، خلال شهر رمضان تجاوزت مبلغ 32 مليار ريال، بنسبة نمو تتجاوز 8.9 في المئة، مقارنة بشهر رمضان المبارك العام الماضي.

وقال في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، إن نقاط البيع تجاوزت مبلغ 20 مليار بنسبة نمو تتجاوز 23 في المئة مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي.

وأشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى أن نسبة تشغيل الصرافات الآلية هي 100 في المئة بجميع الأوقات وبالذات أوقات الذروة، وصرف الرواتب، والإجازات ومواسم الأعياد.

ونوه إلى أن الأعطال التي تحدث في عدد من الصرافات الآلية هي محدودة جدا، مقارنة بحجم وأعداد العمليات التي تنفذ من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المملكة والتي تجاوز عددها 13000 جهاز، وتجاوز أعداد العمليات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 1.3 مليار عملية وقيمة السحوبات النقدية تجاوز 600 مليار ريال.

وقال حافظ، إن نفاد النقد يمثل أقل الأسباب وأضعفها، حيث إنه لا تتجاوز نسبة مشكلة نفاد النقد بالأجهزة نسبة 3 في المئة، كما أن البنوك سرعان ما تتدارك الأمر وعلى الفور تقوم بتغذية الأجهزة بالنقد، ولدى البنوك غرف عمليات تعمل على مدار الساعة للمراقبة إلكترونيا لأداء وجاهزية الأجهزة للعمل بالكفاءة المطلوبة، كما أن هناك فرق عمل وتفتيش ومراقبة تقوم بجولات تفتيشية ورقابية لمراقبة ومتابعة أداء أجهزة وإجراء اللازم.

وأبان حافظ أنه تم إلزام البنوك بإتاحة خدمة الإيداع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك عددا من فروع البنوك تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.